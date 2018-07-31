Trabzonspor’un yeni transferi Zargo Toure, takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan çalışmaya tedavileri süren Burak Yılmaz ve Kamil Ahmet Çörekçi katılmazken, Kucka ise salonda çalıştı. Bordo-mavililerde Yusuf Yazıcı ve Abdulkadir Ömür takımla birlikte çalışmalara başlarken, taktik çalışmasında ise Abdulkadir Ömür yer almadı.

Bordo-mavililer antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yaptı. İkinci bölümde ise taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştiren Trabzonspor’da, Teknik Direktör Ünal Karaman’ın oyuncularını sık sık uyardığı gözlendi, Rakibe baskı yapmalarına ve boş alan bırakmamalarını isteyen deneyimli teknik adam, uygulamalı olarak istediklerini oyuncularına gösterdi.

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