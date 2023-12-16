Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'dan Bakasetas açıklaması! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'dan Bakasetas açıklaması!

        Trabzonspor, Yunan futbolcu Anastasios Bakasetas'ın yeni sözleşme teklifi ile alakalı çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 11:05 Güncelleme: 16.12.2023 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor'dan Bakasetas açıklaması!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzonspor sözleşmesi sezon sonunda sona erecek 30 yaşındaki futbolcu Anastasios Bakasetas için açıklama yaptı.

        Konuyla ilgili yapılan resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Anastasios Bakasetas'ın yeni sözleşme teklifi ile alakalı bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında yer alan 'İddialar' gerçeği yansıtmamaktadır. Etik dışı ve spekülatif buna benzer haberler; hem kulübümüze hem de futbolcularımıza zarar vermektedir" ifadelerini kullandı.

        Bu sezon bordo-mavili formayla 14 resmi maça çıkan Yunan futbolcu, 5 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bir kentimizde sağanak etkili oldu! Saat:14.00'e kadar motosiklet kullanımı yasaklandı!
        Bir kentimizde sağanak etkili oldu! Saat:14.00'e kadar motosiklet kullanımı yasaklandı!
        5000 TL ikramiye ne zaman ödenecek?
        5000 TL ikramiye ne zaman ödenecek?
        İstanbul'da 1 günlük artış ne oldu? Barajlardan haber var!
        İstanbul'da 1 günlük artış ne oldu? Barajlardan haber var!
        Halil Umut Meler ilk kez konuştu!
        Halil Umut Meler ilk kez konuştu!
        İran: Bir Mossad ajanını idam ettik
        İran: Bir Mossad ajanını idam ettik
        Fenerbahçe'nin istediği rakam...
        Fenerbahçe'nin istediği rakam...
        O anlar kamerada! Taksi durağına yaylım ateşi!
        O anlar kamerada! Taksi durağına yaylım ateşi!
        Türk bayrağı dikmek için açılan kuyuda buldular
        Türk bayrağı dikmek için açılan kuyuda buldular
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan açıklamalar
        "Keşke göğüslerimi hiç büyütmeseydim"
        "Keşke göğüslerimi hiç büyütmeseydim"
        Meteoroloji saat verdi! 14 kent için "sarı" 3 il için "turuncu" alarm! Fırtına ve sağanak!
        Meteoroloji saat verdi! 14 kent için "sarı" 3 il için "turuncu" alarm! Fırtına ve sağanak!
        "Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin!"
        "Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin!"
        Polis önce dijital albüm oluşturdu! Dövmesinden yakalandı!
        Polis önce dijital albüm oluşturdu! Dövmesinden yakalandı!
        Karadenizliler karalahana çorbasını 'yedirmedi'
        Karadenizliler karalahana çorbasını 'yedirmedi'
        Metroyu kurtarma operasyonu
        Metroyu kurtarma operasyonu
        Fenerbahçe Beko, Monaco'yu devirdi!
        Fenerbahçe Beko, Monaco'yu devirdi!
        İstanbul'da hava kirliliği arttı, kalp sağlığına dikkat!
        İstanbul'da hava kirliliği arttı, kalp sağlığına dikkat!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu