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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'dan büyük hata: Alanya'da ilginç gol! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'dan büyük hata: Alanya'da ilginç gol!

        Trendyol Süper Lig'de 28. hafta maçında Alanyaspor, Trabzonspor ile karşılaşırken mücadele ilginç bir gole sahne oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2024 - 22:30 Güncelleme: 04.03.2024 - 22:30
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        Ev sahibi ekip önce maçta 1-0 öne geçti. Ardından 38. dakikada Oğuz Aydın kendisinin ve takımının ikinci golünü attı.

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        Maçın 38. dakikasındaki gol öncesinde Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır'a faul yapıldı.

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        Kendi ceza sahasında kısa pasla başlayan Uğurcan Çakır, pasını Denswil'e attı ancak Denswil o sırada Uğurcan'ın olduğu tarafa bakmıyordu ve ileri hattaki takım arkadaşlarıyla konuşuyordu.

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        Yaşanan iletişim bozukluğu sırasında Denswil'in önünden geçen topu iyi takip eden Oğuz Aydın boş kaleye skoru yaptı.

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