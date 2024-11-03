Trabzonspor'dan devre arası hakem tepkisi
Trabzonspor, 1-0 geride kapatılan Fenerbahçe maçının devre arasında hakem yönetimine tepki gösteren bir paylaşım yaptı.
Giriş: 03.11.2024 - 20:31 Güncelleme: 03.11.2024 - 20:31
Trabzonspor, 1-0 geride kapatılan Fenerbahçe maçının devre arasında hakem yönetimine tepki gösteren bir paylaşım yaptı.
Kulübün devre arası paylaşımında, "Beceriksiz, amatör, iş bilmez bir hakemin tertemiz golümüzü iptal etmesiyle ilk yarıyı 1-0 geride tamamladık." ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan Trabzonspor, Okay Yokuşlunun iptal olan golünün videosunu paylaşarak "Bravo" ifadesini kullandı.
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