Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'dan devre arası hakem tepkisi - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'dan devre arası hakem tepkisi

        Trabzonspor, 1-0 geride kapatılan Fenerbahçe maçının devre arasında hakem yönetimine tepki gösteren bir paylaşım yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2024 - 20:31 Güncelleme: 03.11.2024 - 20:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor'dan devre arası hakem tepkisi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzonspor, 1-0 geride kapatılan Fenerbahçe maçının devre arasında hakem yönetimine tepki gösteren bir paylaşım yaptı.

        Kulübün devre arası paylaşımında, "Beceriksiz, amatör, iş bilmez bir hakemin tertemiz golümüzü iptal etmesiyle ilk yarıyı 1-0 geride tamamladık." ifadeleri kullanıldı.

        Öte yandan Trabzonspor, Okay Yokuşlunun iptal olan golünün videosunu paylaşarak "Bravo" ifadesini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Son sözü Fenerbahçe söyledi!
        Son sözü Fenerbahçe söyledi!
        Çorum'da 5 katlı binada patlama: 1 ölü, çok sayıda yaralı
        Çorum'da 5 katlı binada patlama: 1 ölü, çok sayıda yaralı
        İspanya'da Kral 6. Felipe'ye çamurlu saldırı
        İspanya'da Kral 6. Felipe'ye çamurlu saldırı
        Akılalmaz ölüm! Lastiği değiştirirken kafasına bijon anahtarı fırladı
        Akılalmaz ölüm! Lastiği değiştirirken kafasına bijon anahtarı fırladı
        Ters yönden gelip ölüm saçtı! 3 kişi hayatını kaybetti
        Ters yönden gelip ölüm saçtı! 3 kişi hayatını kaybetti
        Kına gecesinde ortalık karıştı! Kamyonetle kalabalığa daldı
        Kına gecesinde ortalık karıştı! Kamyonetle kalabalığa daldı
        Kapı kapı dolaşıp oy istedi
        Kapı kapı dolaşıp oy istedi
        ABD'de kıyasıya seçim yarışı
        ABD'de kıyasıya seçim yarışı
        46. İstanbul Maratonu sona erdi!
        46. İstanbul Maratonu sona erdi!
        Araç kiralama şirketlerine Maliye denetimi
        Araç kiralama şirketlerine Maliye denetimi
        S&P'den asgari ücret yorumu
        S&P'den asgari ücret yorumu
        "Tehlike çanları çalıyor"
        "Tehlike çanları çalıyor"
        Harris'ten sürpriz: En çok izlenen programlardan birine katıldı
        Harris'ten sürpriz: En çok izlenen programlardan birine katıldı
        Kemerburgaz kararı Okan Buruk’ta!
        Kemerburgaz kararı Okan Buruk’ta!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Eda Suluki
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Eda Suluki
        İşte 90'ların bilgisayar oyunları!
        İşte 90'ların bilgisayar oyunları!
        RSV aşısı, çocukların hastaneye yatışını yüzde 80 azaltıyor
        RSV aşısı, çocukların hastaneye yatışını yüzde 80 azaltıyor
        Erotik film furyasının sonucu
        Erotik film furyasının sonucu
        En kaliteli zeytinyağı hangisi?
        En kaliteli zeytinyağı hangisi?
        Gandalf mı Dumbledore mu?
        Gandalf mı Dumbledore mu?