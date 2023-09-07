Trabzonspor'dan Emmanuel Dennis hamlesi: Olumlu rapor verildi!

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Oyuncuyu alternatifler arasında alan ve girişimlerde bulunan Trabzonspor, eğer yabancı kotasında yer açması halinde hamle yapacak.

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Öte yandan, oyuncuyla Katar’dan Al-Tai takımının da ilgilendiği ifade edilirken bu transferin de olumsuz seyir ettiği gelen bilgiler arasıda.