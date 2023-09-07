Trabzonspor'dan Emmanuel Dennis hamlesi: Olumlu rapor verildi!
Transfer döneminde son düzlüğe girilirken Trabzonspor ataklarına devam ediyor. Bordo-mavililer, Premier Lig'de forma giyen Emmanuel Dennis için girişimlerini hızlandırdı
Trabzonspor'da Maxi Gomez'in takımdan ayrılması, uzun süre transferi için uğraşılan Bruno Petkovic'in ise takımında kalması sonrası forvet ihtiyacı bir hayli artmıştı.
Bordo-mavililer, Nottingham Forest forması giyen Emmanuel Bonaventure Dennis'i gündemine aldı.
Scout ekibi oyuncunun transferi için kulübe olumlu rapor verdi.
Oyuncuyu alternatifler arasında alan ve girişimlerde bulunan Trabzonspor, eğer yabancı kotasında yer açması halinde hamle yapacak.
Öte yandan, oyuncuyla Katar’dan Al-Tai takımının da ilgilendiği ifade edilirken bu transferin de olumsuz seyir ettiği gelen bilgiler arasıda.
2022 yılında Watford'tan Nottingham Forest'a 14.8 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan 25 yaşındaki yıldız futbolcu, 8 kez de Nijerya Milli Takımı'nda oynadı. Premier Lig'de 52 maçta 12 gol attı.