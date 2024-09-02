Trabzonspor'dan Enis'in sakatlığı hakkında açıklama

Trabzonspor'un genç santrforu Enis Destan, Eyüpspor karşılaşmasında sakatlık yaşadı. Bordo-mavili kulüp, genç oyuncunun sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Beşir tarafından yapılan açıklamada, “Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında deplasmanda İkas Eyüpspor ile oynadığı karşılaşma sırasında rakibin müdahalesi sonrası sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Enis Destan’ın yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sağ omuz bölgesinde bağ (akromioklavikular bağ) yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır” ifadelerine yer verildi.