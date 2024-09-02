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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'dan Enis'in sakatlığı hakkında açıklama - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'dan Enis'in sakatlığı hakkında açıklama

        Trabzonspor'un genç forveti Enis Destan'ın, Eyüpspor karşılaşmasında yaşadığı sakatlık sonrası yapılan kontrollerinde omuz bölgesinde bağ yaralanması olduğu açıklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 16:48 Güncelleme: 02.09.2024 - 16:48
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        Trabzonspor'dan Enis Destan açıklaması!
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        Trabzonspor'un genç santrforu Enis Destan, Eyüpspor karşılaşmasında sakatlık yaşadı. Bordo-mavili kulüp, genç oyuncunun sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

        Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Beşir tarafından yapılan açıklamada, “Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında deplasmanda İkas Eyüpspor ile oynadığı karşılaşma sırasında rakibin müdahalesi sonrası sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Enis Destan’ın yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sağ omuz bölgesinde bağ (akromioklavikular bağ) yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır” ifadelerine yer verildi.

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