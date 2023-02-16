İHA

Trabzonspor Kulübü, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Basel ile oynayacağı maçın bilet gelirlerini deprem felaketinden etkilenen depremzedelere bağışlayacağını duyurmuştu.

Basel maçı için ayrıca hatıra bilet kampanyası da başlatan Trabzonspor'un bu kampanyasına Fenerbahçe'den destek geldi. Sarı-lacivertli kulüp, 1000 adet hatıra bilet satın olarak kampanyaya destek verdi.

Trabzonspor Kulübü ise ezeli rakibinin bu hareketini sosyal medyadan paylaşıp teşekkür mesajı yayınladı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Kulübü, tüm gelirinin depremzedelere aktarılacağı Basel maçı hatıra biletlerinden 1000 adet satın alarak kampanyamıza destek sağlamıştır. Fenerbahçe Kulübü'ne göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı teşekkür ediyoruz" denildi.