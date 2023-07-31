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        Haberler Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'dan Filip Benkovic'in sağlık durumuyla ilgili açıklama - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'dan Filip Benkovic'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

        Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcu Filip Benkovic'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 00:15
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        Beşir, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

        "Takımımızın AEK ile oynadığı hazırlık maçı sırasında darbe alan oyuncumuz Filip Benkovic'in yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda burun bölgesinde kırık tespit edilmiş ve anestezi altında kapalı olarak yerine oturtulmuştur. Oyuncumuz yakın gözlem amacıyla bu geceyi hastanede geçirecektir."

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