Trabzonspor'dan hakem açıklaması

Sağıroğlu, bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Sezon başından itibaren hakemler bize karşı açık bir operasyon içerisindedir. Bu durum yayınladığımız görüntülerle de bariz şekilde ortaya çıkıyor. Bunu yapanlar bir an önce suç ortaklarıyla birlikte Türk futbolundan ellerini çekmelidir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, kulübün sosyal medya hesabından, Trabzonspor'un bu sezon Süper Lig'de oynadığı maçlarda yaşanan bazı pozisyonlarda verilen hakem kararlarının yer aldığı video da paylaşıldı.