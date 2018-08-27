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Trabzonspor'dan hakem Mete Kalkavan'a tepki

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında konuk olduğu Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'da kulüp basın sözcüsü Zeyyat Kafkas, "Takımımız müsabakayı 2-1 önde götürürken, bitime az bir zaman kala futbolcumuz Kucka'ya rakip tarafından yapılan faullü hareket ne gariptir ki aleyhimize değerlendirilmiş ve bunun sonucunda gelen golle 2 puanımız iç edilmiştir" dedi

27 Ağustos 2018 Pazartesi, 10:31:18 | Güncelleme:

Kulüp basın sözcüsü Kafkas, "Cumartesi akşamı Ankara'da oynadığımız Ankaragücü karşılaşmasında yaşanan bariz hakem hatası, galibiyetimizin engellenmesine yol açmış ve ciddi emek kaybına neden olmuştur." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında yedikleri gol öncesinde hakem Mete Kalkavan'ın hatalı bir karar verdiğini savunan Kafkas, "Takımımız müsabakayı 2-1 önde götürürken, bitime az bir zaman kala futbolcumuz Kucka'ya rakip tarafından yapılan faullü hareket ne gariptir ki aleyhimize değerlendirilmiş ve bunun sonucunda gelen golle 2 puanımız iç edilmiştir. Bu kararı veren hakemin, daha önceki yıllarda da aleyhimize birçok hatalı yönetim sergileyen Mete Kalkavan olmasını bir tesadüf olarak görmek istiyoruz. Özellikle bu sezon öncesinde VAR uygulamasıyla daha objektif ve adil yönetimlerin beklendiği ligimizde, daha 3. hafta oynanırken karşımıza çıkan tablo maalesef pek iç açıcı görünmemektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu pozisyonun golle sonuçlanması nedeniyle, öncesinde yaşanan faulde VAR'a başvurulup başvurulmayacağının tartışmaya açık bir başka önemli konu olduğunu vurgulayan Kafkas, şunları kaydetti:

"Yıllardır hakem kararlarıyla mağdur edilen Trabzonspor'umuzun karşılaştığı son olayın telafisinin, elbette saha içerisinde olması doğrultusunda üstün gayret göstereceğimiz açıktır. Futbolu gerek saha içinde gerekse de saha dışında yönetenlerin, hele böylesi dostluk mesajlarının özenle verildiği bir dönemde daha dikkatli olmalarını beklemek, her futbolsever gibi bizlerin de hakkıdır. Yanlış anlaşılmamalıdır ki bu kibar yaklaşımımız, Trabzonsporluluk asaletimizdendir. Yoksa herkesin anlayacağı dilden konuşma, bilgi ve becerilerine sahip bir camiayız. 'Sezon başıdır, formsuzluktur, dikkatsizliktir, art niyet yoktur.' der geçeriz. İnanırız ki tekrarı olmayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerimle futboldaki barış ortamını zedeleyecek, kulüpler ile kurumları yeniden karşı karşıya getirecek kararlardan herkesin kaçınması zorunluluğunu kamuoyunun üstün dikkatlerine sunarım."

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