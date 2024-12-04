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        Trabzonspor'dan İbrahim Hacıosmanoğlu'na ziyaret

        Trabzonspor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2024 - 20:17 Güncelleme: 04.12.2024 - 20:17
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        Trabzonspor'dan Hacıosmanoğlu'na ziyaret!
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        Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret eden Trabzonspor Kulübünün başkan yardımcısı Murat İskender, açıklamalarda bulundu.

        "TAKIMIMIZA HAKSIZLIK YAPILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

        Ziyaretin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Murat İskender, "Sayın TFF Başkanı bizim eski Trabzonspor başkanımız. Ben de yönetime yeni seçildiğim için ziyarette bulundum. Takımımıza haksızlık yapıldığını düşünüyoruz. Bu camianın nasıl bir pozisyondan geçtiğini konuştuk. Biz kendi şikayetlerimizi ilettik. İçeride ne konuştuğumuz dile getirmek istemiyorum ama Türk futbolunun genel bir sıkıntısı olduğunu düşünüyorum." dedi.

        TFF'NİN İSTİFASINI İSTİYORLAR MI?

        Murat İskender, "TFF Başkanı'nın veya MHK Başkanı'nın istifasını istemekle ilgili konuyu burada dile getirmek istemiyorum. Hakem atamalarının ve hakemlerin üzerinde nelerin olup olmadığını konuştuk. Başkan gereğini yapacaklarını söyledi. Biz yıllardır devam eden hakem sorunun çözülmesini istiyoruz. Rahatlaması gerekiyor Türk futbolunun. Sayın başkan olaylara hakim olduğunu ve çözeceğini bize iletti." diye konuştu.

        Trabzonsporlu yönetici ayrıca, ""Biz lige çıktığımızdan beri yapının ne olduğunu tartışıyoruz ve şikayette bulunuyoruz. Hangi kulübün ne konuştuğu bizi ilgilendirmiyor. Biz 30 senedir bunu konuşuyoruz. bize de yapılanlar ortada zaten." açıklamasını yaptı.

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