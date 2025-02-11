Trabzonspor'dan Iğdır FK'ya kiralandı
Trabzonspor, genç oyuncu Serkan Asan'ın 1. Lig ekibi Iğdır FK'ya kiralandığını açıkladı.
Trendyol Süper Lig'de 9. sırada yer alan Trabzonspor'un genç oyuncusu Serkan Asan, Iğdır FK'ya kiralandı.
Umut Güneş, RAMS Başakşehir'e transfer olurken Serkan Asan için de flaş gelişme yaşandı.
Trabzonspor'da forma şansı bulmakta zorlanan Serkan Asan sezon sonuna kadar 1. Lig ekibi Iğdır Fk'ya kiralandı.
Kulüpler arası yazışmaların devam ettiği öğrenilirken Serkan'ın transferinin sezon sonuna kadar kiralık olarak gerçekleşeceği öğrenildi.