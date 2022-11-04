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Trabzonspor'dan madenci aileleri için 765 bin TL!

Trabzonspor Kulübünün, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden kazasında hayatını kaybeden işçilerin ailelerine destek olmak için başlattığı kampanya sona erdi. Kampanya sonunda 765 bin lira toplandığı açıklandı.

Trabzonspor'dan madenci aileleri için 765 bin TL!

Trabzonspor Kulübünün, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden kazasında hayatını kaybeden 42 işçinin ailelerine destek olmak için başlattığı kampanya sona erdi.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bartın'da yaşanan maden faciasında hayatını kaybeden 42 işçinin ailesine destek olmak amacıyla "Kurtaran Eller" adlı bir yardım kampanyası başlatıldığı anımsatıldı.

Kampanya kapsamında toplanan yardımların 765 bin liraya ulaştığına işaret edilerek, "Uğurcan Çakır'ın açık artırmaya çıkarılan eldiveni, başkanımız, yöneticilerimiz ve taraftarlarımızdan destek gördü. Bir daha böyle bir acının yaşanmamasını diliyor, kampanyamıza katkıda bulunan herkese teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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