Trabzonspor, MHK'nin istifasını istedi!

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 4-3 mağlup olan Trabzonspor, Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) istifasını istedi.

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Murat İskender, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Galatasaray maçına çıkmadan önce emeklerinin yine gasp edileceği hissinin sadece kendilerinin değil tüm spor camiasının da beklentisi olduğunu savunarak "Malumun ilanı gecikmedi. Türk futbolunun bir türlü kurtulamadığı kepazelikler hemen kendini gösterdi. Adalet terazisi çoktan şaşmış, gözünün önündekini görmeyen, görmek istemeyen ve 3 maymun gibi sahada dolanan hakemlerle ancak bu kadar olabilirdi." değerlendirmesinde bulundu.