Trabzonspor'dan Okay Yokuşlu bombası!
Trabzonspor, orta sahasını kuvvetlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavililer, milli futbolcu Okay Yokuşlu'yu kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte detaylar...
Teknik direktör Abdullah Avcı liderliğinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, transferde gaza basmıştı.
Kadrosuna takviye yapmaya devam eden Bordo-Mavililer, Okay Yokuşlu transferinde mutlu sona yakın.
61 Saat'in haberine göre; Trabzonspor, West Bromwich Albion ile Okay Yokuşlu transferi için anlaşmaya çok yakın.
Öte yandan, Okay Yokuşlu'nun da Trabzonspor'a transfer olmayı kabul ettiği ve prosedürlerin tamamlanmasının ardından Trabzonspor'a imza atacağı kaydedildi.
Okay Yokuşlu daha önce 2015-2018 yılları arasında Trabzonspor'da forma giymiş ve 2018 yılında 6 milyon euro karşılığında Celta Vigo'ya transfer olmuştu.
30 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen sezon İngiliz ekibi West Bromwich'te 48 maçta görev aldı ve 1 gol, 1 asist yaptı.