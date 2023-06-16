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Trabzonspor'dan Rayyan Baniya atağı

Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Bordo-mavililer, VavaCars Fatih Karagümrük'ün stoperi Rayyan Baniya'yı gündemine aldı

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  • Trabzonspor'dan Rayyan Baniya atağı

    Transferde ekonomik adımlar atmayı planlayan Trabzonspor, geniş bir liste oluşturdu.
  • Trabzonspor'dan Rayyan Baniya atağı

    Yurt içi ve dışından birçok ismi takip eden bordo mavililer, stoper transferinde gündemine Vavacars Fatih Karagümrüklü Rayyan Baniya'yı aldı.

     
  • Trabzonspor'dan Rayyan Baniya atağı

    TRT Spor'un aktardığına göre Trabzonspor yönetimi, İstanbul ekibinin Başkanı Süleyman Hurma ile olan iyi ilişkilerini de kullanarak transferden olumlu bir sonuç almayı planlıyor.
  • Trabzonspor'dan Rayyan Baniya atağı

    Buna karşın Rayyan Baniya'nın başka talipleri de var... Özellikle İtalyan ve İngiliz ekipleri de başarılı savunmacıyla ilgileniyor.
  • Trabzonspor'dan Rayyan Baniya atağı

    Ayrıca yurt içinden bazı kulüplerin de Rayyan Baniya'nın durumunu yakından takip ettiği belirtiliyor.
  • Trabzonspor'dan Rayyan Baniya atağı

    VavaCars Fatih Karagümrük ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Rayyan Baniya, ülkemizde yerli statüsünde oynuyor.

     
  • Trabzonspor'dan Rayyan Baniya atağı

    Kırmızı-siyahlı formayla geçen sezon 29 resmi maça çıkan başarılı stoper, 2 kez gol sevinci yaşadı.
  • Trabzonspor'dan Rayyan Baniya atağı

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