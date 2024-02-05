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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'dan Rayyan Baniya'ya yönelik ırkçı nitelikteki paylaşıma tepki - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'dan Rayyan Baniya'ya yönelik ırkçı nitelikteki paylaşıma tepki

        Trabzonspor'dan Rayyan Baniya'ya yönelik ırkçı nitelikteki paylaşıma tepki geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 00:49 Güncelleme: 05.02.2024 - 00:49
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        Baniya'ya yönelik ırkçı paylaşıma tepki
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        Trabzonspor Kulübü, futbolcu Rayyan Baniya'ya yönelik ırkçı nitelikli paylaşımla ilgili hukuksal adımların atıldığını duyurdu.

        Bordo mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolcu Rayyan Baniya'ya yönelik sosyal medya üzerinden yapılan ırkçı nitelikteki paylaşımın şiddetle kınandığı belirtildi.

        Açıklamada, "Bu tür çirkin saldırıların hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunu vurguluyor ve gereken hukuksal adımların hızlıca atıldığını bildiriyoruz. Irkçı saldırılara karşı kararlı duruşumuzdan hiçbir zaman taviz vermeyeceğimizi tekrar belirtiyoruz. " ifadelerine yer verildi.

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