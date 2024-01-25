Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması: Hüseyin Türkmen...
Trabzonspor, Rizespor maçında sakatlanan Hüseyin Türkmen'in sol aşil tendonunda yırtık tespit edildiğini açıkladı
Trabzonsporlu oyuncu Hüseyin Türkmen'in sol aşil tendonunda yırtık tespit edildi.
Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç.Dr. Ahmet Beşir, kulübün internet sitesine, Hüseyin Türkmen'in sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Beşir, "Futbol A Takımımızın, Çaykur Rizespor ile oynadığı karşılaşma sırasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Hüseyin Türkmen'in yapılan muayenesinde sol aşil tendonunda yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun en kısa sürede Acıbadem Maslak Hastanesi’nde operasyonu planlanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.