Trabzonspor'dan Samuel Gigot ve Cedric Kipre hamlesi!
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da stoper takviyesi için 2 isim gündeme geldi. Bordo-mavililerin Samuel Gigot ve Cedric Kipre'yi kadrosuna katmak istediği iddia edildi.
Transferde önceliğini stoper hattı olarak belirleyen Trabzonspor, çalışmalarını sürdürüyor.
Güçlü bir savunma hattı oluşturmak isteyen bordo-mavililer hareketli günler geçirirken, 2 ismin ön planda olduğu öne sürüldü.
MENAJERLER GIGOT'YU ÖNERDİ
TRT Spor'un haberine göre; Karadeniz ekibi menajerler aracılığıyla önerilen Marsilya'nın tecrübeli savunmacısı Samuel Gigot ismini değerlendirmeye aldı.
Spartak Moskova'da oynadığı dönemde de adı bordo-mavililerle anılan Gigot'nun Marsilya ile 1 sezon daha sözleşmesi bulunuyor.
Bu sezon Fransız ekibinde 33 resmi maça çıkan 31 yaşındaki deneyimli stoper, takımına 3 gollük katkı yaptı.
DİĞER ADAY KIPRE
Trabzonspor, West Bromwich Albion ile sözleşmesi sona eren Cedric Kipre için de çalışmalarını sürdürüyor.
Sözleşmesi biten savunmacı, 48 maçta forma giyerek takımının bu sezonki değişmezleri arasına girmişti. Kipre, bu maçlarda 3 gol atıp 1 de gol pası vermişti.
UĞURCAN'A S.ARABİSTAN VE AVRUPA'DAN TALİP VAR
Bu arada Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır'ın da talipleri artıyor. Suudi Arabistan ve Avrupa'dan bazı takımlar milli kalecinin durumunu yakından takip ediyor.
Uğurcan Çakır'ın temsilcileri Suudi Arabistan pazarına hakim olsa da, deneyimli file bekçisinin kariyerine Avrupa'da devam etmeye daha sıcak baktığı gelen haberler arasında.