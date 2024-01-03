Trabzonspor'dan Stefano Denswil için sakatlık açıklaması Trabzonspor Kulübü'nden dün yapılan antrenman sırasında ağrı hisseden Denswill´in sağlık durumu ile ilgili olarak açıklama geldi.

Trendyol Süper Lig'de 3. sırada yer alan Trabzonspor, dün yapılan antrenman sırasında ağrı hisseden defans oyuncusu Denswill´in sağlık durumu ile ilgili olarak resmi hesabından açıklama yaptı.

Bordo-mavili kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Stefano Denswil´in sağlık durumu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Futbol A takımımızın dün (2 Ocak Salı) günü yaptığı antrenman sırasında ağrı hisseden oyuncumuz Stefona Denswill´in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol alt adalesinde (soleus kası) yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır" dedi.