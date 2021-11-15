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Trabzonspor'dan Süper Lig'de tarihi fark

Süper Lig'in 12'nci haftaları itibarıyla en yakın rakibine 7 puanlık fark atan Trabzonspor, tarihi bir puan farkına imza attı

Trabzonspor'dan Süper Lig'de tarihi fark
İHA

Trabzonspor ligde oynanan 12 karşılaşma sonunda 9 galibiyet ve 3 beraberlik elde ederek 30 puan topladı. En yakın puan takipçisine 7 puanlık fark atan bordo-mavililer, Süper Lig'de tarihi puan farkına imza atarken, şampiyonluk yolundaki en önemli rakipleri olan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’a önemli puan farkı attı.

İLK 3 ANADOLU TAKIMLARININ

Süper Lig'in 12'nci haftası tamamlanmasıyla ilk 3 sırayı Anadolu takımları paylaştı. Trabzonspor, liderlik koltuğundaki yerini korumayı sürdürürken en yakın puan takipçileri olan Hatayspor ve Konyaspor'un 23 puanı bulunuyor. Karadeniz ekibi en yakın takipçileriyle aradaki puan farklını 7'ye çıkarttı. Bu tabloyla birlikte bordo-mavililer 12'nci hafta itibarıyla Süper Lig'de tarihi bir farkında altına imza atmış oldu.

12. HAFTALARDA OLUŞAN 6 PUANLIK FARK ŞAMPİYONLUK GETİRDİ

1999-2000 sezonunda 12'nci hafta itibarıyla Galatasaray, en yakın puan takipçisi Gaziantepspor'a 6 puanlık fark atmıştı. Söz konusu sezonda sarı-kırmızılılar 79 puanla ligi lider olarak tamamlarken Beşiktaş ise 75 puanla ikinci sırada yer aldı. 2013-2014 sezonunda ise Fenerbahçe, söz konusu haftalarda 31 puanda yer alarak en yakın takipçisi Kasımpaşa'ya 6 puanlık fark atmıştı. Aynı sezonu ise sarı-lacivertliler 74 puanla lider olarak tamamlarken en yakın rakibi Galatasaray ise ikinci sırada 65 puanla sezonu tamamlamıştı.

TRABZONSPOR 7 PUANLIK FARKLA REKOR KIRDI

Bordo-mavililer, en yakın puan takipçilerine 7 puanlık fark atarak Süper Lig'de yeni bir rekora imza atmış durumda. Ligde bu sezon henüz yenilgi yüzü görmeyerek ilklere imza atan Karadeniz ekibi yeni rekorlar kırmak için de önümüzdeki haftaları bekliyor. Trabzonspor, şampiyonluk yolundaki en önemli rakipleri olan Galatasaray 9, Fenerbahçe ve Beşiktaş’a 10 puanlık fark atarak önemli bir puan aralığına da imza attı.

KIRILMANIN YAŞANDIĞI 16. HAFTA VE RAKAMLAR

Süper Lig tarihinde 9 puan farkı kapatıp şampiyon olabilen 2 takım bulunuyor. 1997-1998 sezonunda Galatasaray, 16'ncı haftada ezeli rakibi Fenerbahçe’nin 9 puan gerisinde yer alıyordu. Söz konusu haftada sarı-lacivertlilerin 39 puanı bulunurken Galatasaray ise 30 puanda kalmıştı. Ezeli rakibiyle arasındaki puan farkını kapatan sarı-kırmızılılar sezon sonu 4 puan farkla şampiyonluk ipini göğüsledi.

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