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        Trabzonspor'dan tesisler için çıkan haberlere yalanlama!

        Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nin kulübün kullanımından alınacağı yönünde ortaya atılan iddiaların asılsız olduğu ifade edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 15:33 Güncelleme: 06.01.2025 - 15:33
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        Trabzonspor'dan yalanlama!
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        Trabzonspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nin kulübün kullanımından alınacağı yönünde ortaya atılan iddiaların asılsız olduğu ifade edildi.

        Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığına vurgu yapılarak, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nin herhangi bir kuruma devredilmesi gibi bir durumun kesinlikle söz konusu olmadığı kaydedildi.

        "MÜJDELİ GELİŞMELERİ GÖLGELEMEK AMACIYLA GERÇEĞİ YANSITMAYAN HABERLER"

        Bordo-mavililer, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

        “Sayın Cumhurbaşkanımızın Trabzon ziyaretleri kapsamında Trabzonspor’umuza yönelik duyurduğu müjdeler, Papara Park’ın ticari alanlarının kiralanması ve 177 bin metrekarelik arazinin kulübümüze tahsisi camiamız için büyük bir mutluluk kaynağı olmuştur. Bahsi geçen müjdeli gelişmeleri gölgelemek amacıyla, bazı çevrelerce gerçeği yansıtmayan haberlerin ortaya atılması üzücüdür. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a, Ulaştırma Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu'na, Trabzon milletvekillerimiz; Adil Karaismailoğlu, Mustafa Şen, Vehbi Koç ve Yılmaz Büyükaydın'a; Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcımız Ömer Bulut'a, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç'e bir kez daha şükranlarımızı sunuyor; büyük Trabzonspor camiasının ve spor kamuoyunun bu tür spekülasyonlara itibar etmemesini önemle rica ediyoruz.”

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