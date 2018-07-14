Trabzonspor Kulübünün, 6 Kasım 2008 tarihli ve 189 numaralı Yönetim Kurulu kararıyla verilen 'isim ve logo kullanım hakkı' haricinde Trabzon Basketbol Derneği ile hiçbir organik bağı olmadığı vurgulanan açıklamada, şöyle denildi:
"Ancak bir önceki yönetim kurulu, tamamen kendi inisiyatifiyle Trabzonspor Kulübü Derneği üzerinden Trabzon Basketbol Derneği'ne Aralık 2015'ten başlayarak 24 kez ve toplamda 11 milyon lirayı aşan meblağlarda 'borç' - 'alacak’ kaydıyla para göndermiştir. Yaklaşık 3 ay önce mazbatasını alarak göreve başlayan yönetim kurulumuz, kulübümüzün diğer tüm alacaklarında olduğu gibi Basketbol Kulübü Derneği'ndeki alacağı için de gerekli girişimlerde bulunmuştur. İlgili dernek başkanı ve yönetim kurulu tarafından herhangi bir cevap ya da ödeme alamayan kulübümüz, haliyle kanunen alacağını talep etme yoluna gitmiştir. "
Açıklamada, kulübün içinde bulunduğu duruma dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:
"Üzülerek hatırlatmak isteriz ki kulübümüzün içinde bulunduğu buhranlı dönem herkesin malumudur. Transfer yasaklarıyla karşı karşıya gelen, bir önceki yönetim döneminde müzesindeki kupalarına haciz konulan, FIFA-UEFA'nın yanı sıra lisans almasını engelleyebilecek 100'den fazla icra dosyasıyla boğuşan kulübümüzün 11 milyon liralık alacağını hukuken talep etmesi kadar doğal bir durum yoktur. Bu bağlamda kulübümüzün bir önceki yönetim kurulu tarafından gerek bankadan, gerekse dönemin başkanından borç alınarak Basketbol Derneği'ne borç olarak verilen paraların tahsili için yaptığımız hukuki girişimin, kamuoyunda gerçek olmayan ifadelerle manipüle edilmesine asla izin vermeyeceğimizin bilinmesini isteriz. "
Trabzonspor Kulübünü yönetenler olarak basketbol, futbol veya diğer tüm spor branşlarına maddi, manevi destekte bulunabilmenin her Trabzonsporlunun olduğu gibi onların da en büyük arzusu olduğu aktarılan açıklamada, "Ancak takdir edilmelidir ki kulübümüzün sağlıklı bir ekonomiye kavuşmadan bunu başarabilmesi mümkün değildir. " ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, ayrıca şu görüşlere de yer verildi:
"Bu vesileyle kulübümüzün kendi bünyesinde daha sağlıklı, daha şeffaf, daha denetlenebilir, daha hesap verebilir ve daha güvenilir bir yapıya sahip basketbol şubesi açma girişimlerinin başladığını kamuoyuna duyurmak isteriz. Yönetim kurulumuz her zaman ve her şartta camiamıza karşı dürüst ve şeffaf olacağının sözünü vermiştir. Bu sözden hareketle camiamızın bize olan güvenini saklı tutması, bir kısım medya üzerinden başlayan ve belirli sosyal medya hesapları üzerinden alevlendirilen tahriklere kapılmaması en büyük beklentimizdir."
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