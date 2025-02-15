Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır açıklaması!
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor, takım kaptanları Uğurcan Çakır'ın bu maçta yakışıksız tepki görmesi nedeniyle TFF'yi göreve çağırdı.
Trendyol Süper Lig'in 24. hafta karşılaşmasında Trabzonspor deplasmanda Beşiktaş'la kozlarını paylaştı ve sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.
Mücadele sonrası bordo-mavililer, sosyal medya hesabından takım kaptanları Uğurcan Çakır'ın yakışıksız tepkilere maruz kaldığını ve Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) göreve çağırdığını duyurdu.
Yapılan açıklama şu şekilde:
Takımımızın kaptanı ve A Milli Takımımızın as kalecisi Uğurcan Çakır, bugün maç boyunca yakışıksız tepkilere maruz kalmıştır.
Bu konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nu göreve çağırıyor ve alacağı kararların yakından takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiriyoruz.
Ertuğrul Doğan
Trabzonspor Kulübü Başkanı