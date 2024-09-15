Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır paylaşımı!
Trabzonspor, Beşiktaş maçının ardından Uğurcan Çakır için, "Türkiye'nin tartışmasız 1 numarası!" şeklinde bir paylaşım yaptı.
Giriş: 15.09.2024 - 22:32 Güncelleme: 15.09.2024 - 22:32
Trabzonspor, Beşiktaş maçının ardından Uğurcan Çakır için paylaşımda bulundu.
Bordo-mavililer, Uğurcan Çakır için, "Türkiye'nin tartışmasız 1 numarası!" ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşım:
Milli futbolcu, Beşiktaş karşısında 6 kritik kurtarışa imza attı ve takımının puan almasında önemli rol oynadı.
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