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        Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır paylaşımı!

        Trabzonspor, Beşiktaş maçının ardından Uğurcan Çakır için, "Türkiye'nin tartışmasız 1 numarası!" şeklinde bir paylaşım yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2024 - 22:32 Güncelleme: 15.09.2024 - 22:32
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        Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır paylaşımı!
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        Trabzonspor, Beşiktaş maçının ardından Uğurcan Çakır için paylaşımda bulundu.

        Bordo-mavililer, Uğurcan Çakır için, "Türkiye'nin tartışmasız 1 numarası!" ifadelerini kullandı.

        İşte o paylaşım:

        Milli futbolcu, Beşiktaş karşısında 6 kritik kurtarışa imza attı ve takımının puan almasında önemli rol oynadı.

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