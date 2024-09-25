Trabzonspor'dan VAR'a "Bravo" tepkisi!

Süper Lig'de 6. hafta sona ererken Türkiye Futbol Federasyonu, VAR kayıtlarını yine YouTube hesabından yayınladı. Beşiktaş-Eyüpspor mücadelesinde her iki takım lehine de verilen penaltıların diyaloglarının yanı sıra 0-0 biten Gaziantep FK-Trabzonspor karşılaşmasındaki konuşmalar da vardı.

Bordo-mavililerin 59. dakikada Simon Banza ile bulduğu gol, pozisyonun başında Malheiro'nun, Sorescu'ya faul yaptığı gerekçesiyle iptal edilmişti. İşte orta hakem Volkan Bayarslan ve VAR hakemi Erkan Engin'in diyaloğu…

"VAR: Volkan abi, atak başlangıcında potonsiyel bir el yüzeden dolayı sahada inceleme öneriyorum.