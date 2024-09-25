Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'dan VAR'a "Bravo" tepkisi! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'dan VAR'a "Bravo" tepkisi!

        TFF, 6. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı. Gaziantep FK - Trabzonspor maçında bordo-mavililerin golünün iptal edildiği esnada VAR hakemi Erkan Engin'in "Bravo" dediği görüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2024 - 10:24 Güncelleme: 25.09.2024 - 10:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor'dan VAR'a "Bravo" tepkisi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Süper Lig'de 6. hafta sona ererken Türkiye Futbol Federasyonu, VAR kayıtlarını yine YouTube hesabından yayınladı. Beşiktaş-Eyüpspor mücadelesinde her iki takım lehine de verilen penaltıların diyaloglarının yanı sıra 0-0 biten Gaziantep FK-Trabzonspor karşılaşmasındaki konuşmalar da vardı.

        Bordo-mavililerin 59. dakikada Simon Banza ile bulduğu gol, pozisyonun başında Malheiro'nun, Sorescu'ya faul yaptığı gerekçesiyle iptal edilmişti. İşte orta hakem Volkan Bayarslan ve VAR hakemi Erkan Engin'in diyaloğu…

        "VAR: Volkan abi, atak başlangıcında potonsiyel bir el yüzeden dolayı sahada inceleme öneriyorum.

        (Operatöre dönerek) İlk önce yüzünden gözüksün yüzünden, öteki açı.

        (Hakeme) Abi önce temas noktasını göreceksin elin yüzde olduğu bu açıdan.

        (Operatöre) Yavaş çekimde oynat.

        Orta hakem: Golü iptal ediyorum, 79 numaraya sarı kart göstereceğim. Tamam, tamam.

        VAR: (Hakem golü iptal edeceği sırada) Bravo."

        SERT AÇIKLAMA

        Trabzonspor da 'Bravo Size!' başlığıyla şu açıklamayı yaptı: "VAR kayıtları, Türk futbolunun artık kanayan bir yara değil, çürüyen bir beden olduğunu ilan etmektedir. Bir hakem, gözlerinin önünde cereyan eden hakikati görmezden gelerek "var" olanı yok sayıyor; çünkü ona bir başkası tarafından buyurulan talimat, adaletten daha değerli. Ve sonra o ironik kelime dökülüyor: "Bravo." Erkan Engin'in ağzından çıkan bu tek kelime; futbolun kalbine saplanmış hançerin ucudur. Volkan Bayarslan kendi iradesinden, mesleğinin onurundan ve oyunun ruhundan ödün verirken o sahada sadece Trabzonspor'un golü değil, futbolun ta kendisi iptal ediliyor. Bir hakem, adaleti çiğneyerek 'bravo' kazanıyor; işte Türk futbolunun geldiği yer tam olarak burasıdır. Ama bravo size, futbolu bu kokuşmuş düzenin çarklarında öğütenler! Bravo, bu güzel oyunu kendi kirli hesaplarınıza meze yapanlar! Unutmayın, gerçek asla kaybolmaz, sadece bir süreliğine susturulur."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ayakkabıyla çözülen keserli cinayette mütalaa!
        Ayakkabıyla çözülen keserli cinayette mütalaa!
        Bakan Şimşek'ten Orta Vadeli Program vurgusu
        Bakan Şimşek'ten Orta Vadeli Program vurgusu
        Emeklilikte gözler telafi yasasında
        Emeklilikte gözler telafi yasasında
        İsrail'de 'Lübnan' fikir ayrılığı
        İsrail'de 'Lübnan' fikir ayrılığı
        İşte Okan Buruk'un PAOK 11'i!
        İşte Okan Buruk'un PAOK 11'i!
        Adana'da doğum gününde cinayet!
        Adana'da doğum gününde cinayet!
        FDA evde grip aşısını onayladı
        FDA evde grip aşısını onayladı
        Arkadaşını çekiçle öldürüp pavyonda yakalanmıştı! Sır perdesi aralandı!
        Arkadaşını çekiçle öldürüp pavyonda yakalanmıştı! Sır perdesi aralandı!
        Cinayetin ardından bağırdı: Polis çağırın beni alsın!
        Cinayetin ardından bağırdı: Polis çağırın beni alsın!
        Hamilelik pozu geldi
        Hamilelik pozu geldi
        Eşini boğarak öldüren koca: Rencide oldum
        Eşini boğarak öldüren koca: Rencide oldum
        Bir Çin atasözü der ki...
        Bir Çin atasözü der ki...
        Gelirler enflasyon üzerinde arttı
        Gelirler enflasyon üzerinde arttı
        "Onun Fenerbahçe'ye daha fazla ihtiyacı var"
        "Onun Fenerbahçe'ye daha fazla ihtiyacı var"
        Özel okullarda 'devlet katkısı' oyunu
        Özel okullarda 'devlet katkısı' oyunu
        Aylar sonra bir ilk lâkin
        Aylar sonra bir ilk lâkin
        "Karaborsa bilet iddiaları bir tuzak!"
        "Karaborsa bilet iddiaları bir tuzak!"
        İsrail Lübnan'a yeniden saldırmaya başladı
        İsrail Lübnan'a yeniden saldırmaya başladı
        Z kuşağı haberi TikTok’tan alıyor
        Z kuşağı haberi TikTok’tan alıyor
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?