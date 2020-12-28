Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Brezilyalı stoperin tedavisine başlanıldığı belirtilerek, "Galatasaray maçında yaşadığı bel problemi sonrası oyundan çıkan futbolcumuz Vitor Hugo’nun yapılan kontrollerinde paravertebral kaslarda gerilme ve burkulma tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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