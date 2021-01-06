Trabzonspor, Berat Özdemir'i transfer etti. Bordo-mavililerden KAP'a yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Berat Ayberk Özdemir'in kulübümüze transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Gençlerbirliği Spor Kulübü'ne sözleşme fesih bedeli olarak, 2.500.000.-EUR ödenecektir. Ayrıca, Gençlerbirliği Spor Kulübü'ne; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilen transfer bedelinin, Gençlerbirliği Spor Kulübü'ne ödenecek tutardan sonra kalan kısmın %20'si ödenecektir" ifadeleri yer aldı.

BERAT ÖZDEMİR İLE 4,5 YILLIK İMZA ATILDI

Trabzonspor, Berat ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladığını da duyurdu. Bordo-mavililerin KAP'a yaptığı bildirim şöyle:

"Profesyonel futbolcu Berat Ayberk Özdemir ile 4,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;

2020/21 futbol sezonu için 2.500.000.-TL garanti ücret,

2021/22 futbol sezonu için 5.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. 2022/23 ve sonraki sezonlar için oyuncuya, bir önceki sezon aldığı garanti ücrete (TÜFE+ÜFE)/2 oranında artış yapılarak ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %5'i ödenecektir"

"BERAT BİZİ HER DAİM GURURLANDIRDI"

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, oyuncuları Berat Ayberk Özdemir'in transferi konusunda Trabzonspor Kulübü ile anlaştıklarını belirtti.

Cavcav, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Altyapımızda kulüp kültürümüzle yetişen, evladımız Berat'ı ülkemizin güzide takımlarından Trabzonspor'a gönderiyoruz." dedi.

"Berat formamızı giydiği sürede Gençlerbirliği'ne yakışır bir profil sergiledi, bizi her daim gururlandırdı." ifadelerini kullanan Cavcav, şunları söyledi:

"Beratımıza emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinde başarı diliyorum. Berat bundan sonra formamızı giymeyecek ama biliyorum ki hep Gençlerbirlikli kalacak ve bizde de yeri her zaman ayrı olacak.

Anlaşmanın kulübümüze, Berat'a ve Trabzonspor'a hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Gençlerbirliği'nin Türk futboluna kazandırdığı 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Berat Ayberk Özdemir, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 13 maçta 3 gol kaydetti.

Başkent ekibiyle son 3 iç saha maçında da gol sevinci yaşayan Berat, "transferin gözdeleri" arasında yer alıyordu.