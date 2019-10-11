Trabzonspor´da Ekim ayı itibarıyla takımın en değerli isimlerinin başında 15 milyon Euro piyasa değeri ile genç oyuncu Abdülkadir Ömür yer alırken, değerinde düşüş yaşanmasına rağmen onu 11 milyon Euro´luk piyasa değeri ile Daniel Sturridge takip etti. 1.5 milyon Euro olan piyasa değeri 6 milyon Euro´ya çıkan Uğurcan Çakır´ın yükselişi ise dikkat çekti. 12 oyuncunun değerini artırdığı ve 7 oyuncunun değer kaybı yaşadığı bordo-mavililerde 6 oyuncunun piyasa değerinde ise değişiklik yaşanmadı. Yapılan güncelleme sonrasında oyuncuların piyasa değerlerinde yaşanan artış ve düşüş sonrasında Trabzonspor´un 60 milyon 950 bin Euro olan mevcut takım değeri, 9 milyon Euro artış göstererek 69 milyon 950 bin Euro´ya yükseldi.



EN DEĞERLİSİ ABDÜLKADİR ÖMÜR

Dünyaca ünlü futbol veri sitesi Transfermarkt´ta Ekim ayında yapılan son güncellemeye göre; bordo-mavililerde Uğurcan Çakır 1.5 milyon Euro olan piyasa değerini 6 milyon Euro´ya, Erce Kardeşler 400 bin Euro´dan 500 bin Euro´ya, Arda Akbulut 250 bin Euro´dan 300 bin Euro´ya, Hüseyin Türkmen 2 milyon Euro´dan 3 milyon Euro´ya, Majid Hosseini 2 milyon Euro´dan 2,5 milyon Euro´ya, Ivanildo Fernandes 1 milyon Euro´dan 1,2 milyon Euro´ya, Filip Novak 2.6 milyon Euro´dan 3,3 milyon Euro´ya, Abdulkadir Parmak 2 milyon Euro´dan 2,5 milyon Euro´ya, Anthony Nwakaeme 2.5 milyon Euro´dan 3.5 milyon Euro´ya, Fıratcan Üzüm 50 bin Euro´dan 100 bin Euro´ya, Abdülkadir Ömür 10 milyon Euro´dan 15 milyon Euro´ya, Caleb Ekuban 1.25 Euro´dan 4 milyon Euro´ya yükseltti.

EN FAZLA DEĞER KAYBEDEN STURRIDGE

Trabzonspor´un sezon başında kadrosuna kattığı İngiliz yıldız oyuncu Daniel Sturridge´nin piyasa değeri 15 milyon Euro´dan 11 milyon Euro´ya gerilerken, takımda en çok değer kaybı yaşayan oyuncu oldu. Bordo-mavililerde son güncellemenin ardından Gaston Campi´nin piyasa değeri 1.5 milyon Euro´dan 1 milyon Euro´ya, Joao Pereira´nın 800 bin Euro´dan 500 bin Euro´ya, Ogenyi Onazi´nin 3 milyon Euro´dan 2,5 milyon Euro´ya, John Obi Mikel´in 3.5 milyon Euro´dan 2 milyon Euro´ya, Ahmet Canbaz´ın 200 bin Euro´dan 150 bin Euro´ya ve Donis Avdijaj´ın değeri 2 milyon Euro´dan 1,5 milyon Euro´ya geriledi.

6 OYUNCUNUN DEĞERİNDE DEĞİŞİM YAŞANMADI



Trabzonspor´da 6 oyuncunun mevcut piyasa değerlerinde ise değişiklik yaşanmadı. Bordo-mavili takımda Abdurrahim Dursun 100 bin Euro, Kamil Ahmet Çörekçi 400 bin Euro, Doğan Erdoğan 500 bin Euro, Jose Sosa 2 milyon Euro, Yusuf Sarı 400 bin Euro ve Alexander Sörloth 6 milyon Euro´luk değerlerini korudu.