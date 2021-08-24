Trabzonsor, Serie A ekiplerinden Bologna'nın stoperi Stefano Denswil'i resmen kiraladı. Bordo-mavililerden KAP'a yapılan açıklamada Bologna'ya kiralama bedeli ödenmeyeceği belirtildi.

Trabzonspor'un yaptığı açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Stefano Wilfred Denswil ile 1 (Bir) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya; 2021/22 futbol sezonu için 1.175.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %10'u ödenecektir"