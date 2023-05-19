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Trabzonspor deplasman fobisini yenemedi

Süper Lig'de 25 yıldır deplasmanda yenemediği ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Trabzonspor, aldığı sonuçla hüsrana uğradı. Süper Lig'de başarıdan uzaklaşan ve deplasman fobisi yaşayan Karadeniz ekibinde teknik direktör Nenad Bjelica, yeni takımıyla çıktığı ilk derbi maçında sahadan mağlup ayrıldı

Trabzonspor deplasman fobisini yenemedi
DHA

Süper Lig'in 34'üncü haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olan Trabzonspor, rakibi karşısında sergilediği vasat oyunla 3-1 mağlup oldu. Ligin 34'üncü haftasını 48 puanla 8'inci sırada kapatan Karadeniz ekibi, şampiyonluk umudunu yaşayan rakibi karşısında deplasmandaki 25 yıllık galibiyet özlemini 26 maça çıkardı.

DEPLASMANDAKİ TEK 3 PUANI ÇIKMADIĞI MAÇTA KAZANDI

Süper Lig'de çıktığı son 7 deplasman maçını kaybeden bordo mavililer, sarı lacivertliler karşısında alınan skorla deplasmandaki mağlubiyet serisini de 8'e yükseltti. Trabzonspor, Süper Lig'de deplasmanda oynadığı son 9 maçın 8'ini kaybederken, bu süreçteki tek galibiyetini ise ligden çekilen Gaziantep FK'nın hükmen mağlup sayıldığı mücadelede aldı.

BJELICA'NIN TERCİHLERİ SONUÇ VERMEDİ

Mental olarak çöküş yaşanan takımda geçen ay göreve gelen teknik direktör Nenad Bjelica, 33'üncü hafta sahasında konuk ettiği MKE Ankaragücü karşısında ilk galibiyetini alarak taraftarları sevindirmişti. Zorlu Fenerbahçe müsabakasıyla Süper Lig'deki ilk derbi maçına çıkan Hırvat teknik adam, oyun kurgusu ve oyuncu tercihleriyle iddialı rakibi karşısında ise istediği sonucu alamadı. Nenad Bjelica bu sonuçla bordo mavili takımın başında çıktığı 4 maçta 3'üncü mağlubiyetini yaşadı.

BJELICA BEĞENDİ, TARAFTARLAR MEVKİ TERCİHLERİNİ ELEŞTİRDİ

MKE Ankaragücü ve Fenerbahçe maçlarında alışılagelen oyun sistemi dışında formasyonlar deneyen teknik adamın oyuncu mevkilerinde yaptığı değişiklikler taraftarları şaşırttı. Yeni oyun kurgusu arayışındaki Hırvat teknik adam, Fenerbahçe karşısında sağ kanat oyuncusu Edin Visca'ya sağ kanat bek mevkiinde görev verdi. Yeni pozisyonundaki oyunuyla Hırvat çalıştırıcıdan beğeni alan Visca, Başakşehir'de forma giydiği dönemde 132 müsabakada orta sahanın sağında görev almıştı. Boşnak oyuncu, bordo mavili takımda MKE Ankaragücü maçının ardından ikinci kez bu mevkide görev aldı.

EREN ELMALI VE LARSEN'E YENİ GÖREV YERİ

Bordo mavili taraftarlar, Bjelica'nın oyuncuların mevkilerindeki değişikliği ve Fenerbahçe mağlubiyetini sosyal medyada eleştirdi. Bjelica, sarı lacivertlilere karşı Visca'nın yanı sıra sol ayaklı bek oyuncusu Eren Elmalı'yı sol stoperde görevlendirdi. Sağ ayaklı bek oyuncusu Jens Larse ise Fenerbahçe mücadelesinde sol kanat bek olarak görev yaptı.

MARKOVIC VE YUSUF YAZICI'YI İŞARET ETTİ

Alışılagelen oyundan farklı bir kurguyla sahaya çıkan teknik adam, maç öncesi ve sonu yaptığı açıklamalarla, yeni sezonda takımda düşünmediği oyuncuların da sinyalini verdi. Hırvat teknik adamın "Takım için en iyi gördüğüm oyuncuları ilk 11'de tercih etmeye çalıştım. Önümüzdeki sene bizimle olacak oyuncularla devam etmeye çalışıyoruz" dedi.

Bjelica'nın bu sözleri kiralık olarak forma giyen Lazar Markovic ve derbi kadrosuna dahil edilmeyen Yusuf Yazıcı ile yolların ayrılacağı yönünde yorumlandı.

BJELICA'NIN YENİ SİSTEM ARAYIŞI

Maç sonunda yaptığı açıklamada farklı şeyler deneyip oyuncuların neler verebileceğini görmeyi beklediğini açıklayan Hırvat teknik adam, bir yandan takımı tanımaya çalışırken diğer yandan gelecek sezonun oyun planını kurguluyor. Bu sezon tüm kulvarlardan kopan ve ligi tamamlamayı bekleyen bordo mavililerde Bjelica, geriye kalan 4 haftalık süreçte yeni sezon planlaması ve oyun kurgusunu tasarlayacak.

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