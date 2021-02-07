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Trabzonspor deplasmanda 8 maçtır yenilmiyor

Trabzonspor, Süper Lig'de 105 gündür maç kaybetmiyor. Son 8 deplasman mücadelesinde 5 galibiyet çıkaran bordo-mavililer, 3 defa berabere kaldı. Karadeniz ekibi bu sezonki dış saha mağlubiyetini Fenerbahçe karşısında almıştı

Trabzonspor deplasmanda 8 maçtır yenilmiyor

Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, rakibi karşısına moralli çıkıyor. Yeni Malatya Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşmayı Erkan Özdamar yönetecek. Yardımıcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Mustafa Sönmez yapacak.

Bordo-mavililer, deplasmanda 8 maçtır kaybetmiyor. Dış sahada en son yenilgisini Fenerbahçe karşısında alan bordo-mavililer söz konusu maçın ardından deplasmanda oynadığı 8 maçta 5 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.

Trabzonspor, deplasmanda oynadığı 8 maçta MKE Ankaragücü'nü ve Hatayspor'u 1-0, Fatih Karagümrük, Gençlerbirliği ve Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederken, Alanyaspor ve Antalyaspor ile 1-1, Kayserispor ile de golsüz berabere kalmıştı.

DIŞ SAHADA DAHA ÇOK PUAN

Trabzonspor, bu sezon deplasmanda oynadığı 11 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde ederek 20 puan topladı. Attığı 12 gole karşılık ise kalesinde 9 gol gördü. Bordo-mavililer iç sahada ise oynadığı 11 maçta 6 galibiyet 1, beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti. Attığı 16 gole karşılık ise kalesinde 15 gol gördü ve 19 puan topladı.

AVCI İLE 7 MAÇTIR YENİLMİYOR

Trabzonspor'da, Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası göreve gelen Abdullah Avcı, bordo-mavililerin başında çıktığı 6 deplasman maçında ise 5 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Avcı yönetimindeki Karadeniz ekibi dış sahada 9 gol atarken, kalesinde ise 4 gol gördü ve 17 puan topladı. Bordo-mavililer, Yeni Malatyaspor deplasmanından galibiyetle ayrılması halinde ise bu sezon ilk kez üst üste 3 maçını dış sahada kazanmış olacak.

8. RANDEVU

Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor, yarın Malatya'da oynayacakları maçla birlikte 8. kez karşı karşıya gelecekler. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 7 maçta bordo-mavililerin 5 galibiyeti bulunurken, Yeni Malatyaspor ise 2 galibiyete sahip. Karadeniz ekibi attığı 14 gole karşılık ise kalesinde 11 gol gördü.

MALATYA'DAKİ MAÇLAR

Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor arasında Malatya'da oynanan 3 maçta ev sahibi ekip 2 galibiyet elde ederken, 1 maçta ise sahadan yenik ayrıldı. Malatya'da oynanan maçlarda bordo-mavililer 3 gol atarken kalesinde ise 7 gol gördü.

İki takım arasında bu sezon Trabzon'da oynanan maçı ise bordo-mavililer 3-1 kazanmıştı.

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