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Trabzonspor deplasmanda yokları oynadı

Şampiyonluk sonrası değişimin sancılarını yaşayan Trabzonspor, evinde duruşundan ödün vermezken, deplasmanda ise adeta yokları oynadı.

Trabzonspor deplasmanda yokları oynadı
İHA

Şampiyonluk sezonu sonrası hedeflerini yükselten Trabzonspor, kadro değişimiyle başladığı sezonda beklentilerin gerisinde kaldı. Yaşanan değişim ve sakatlıklar, bordo-mavili takımda dengelerin değişmesine yol açtı. Şampiyonluk sezonunun etkili isimleri Nwakaeme ve Cornelius ile yollarını ayıran, sakatlıkları nedeniyle Dorukhan, Marek Hamsik ve Edin Visca gibi oyunculardan faydalanamayan Karadeniz ekibi, şampiyonluk umutlarını başka bir sezona bırakırken, Avrupa'ya da veda etti.

GEÇEN SEZONUN 13 PUAN GERİSİNDE

Trabzonspor, geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 22 maçta 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet almıştı. Attığı 39 gole karşılık ise kalesinde 16 gol gören Karadeniz temsilcisi, 51 puanla lider konumda yer alıyordu.

Bu sezon ise söz konusu süreçte 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde eden bordo-mavililer, rakip fileleri 34 kez sarsıp, ağlarında ise 29 gole engel olamadı. 38 puan toplayan Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın öğrencileri, şampiyonluk sezonunun 13 puan gerisinde kaldı.

EVİNDE DURUŞUNU BOZMADI

Trabzonspor, bu sezon elde ettiği 38 puanın 27'sini taraftarı önünde oynadığı maçlarda kazandı. Geride kalan sezonda ise aynı dönemdeki 51 puanın 25'i Trabzon'da alınmıştı. Trabzonspor'un evindeki 36 maçlık yenilmezlik serisi ise devam ediyor.

Bordo-mavili ekip, 2021-2022 sezonunda 11 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucu 26 puanla dış sahanın da lideri konumundaydı. Bu sezon ise 11 müsabakada 3 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet alan Karadeniz ekibi, 11 puan topladı.

Ligde, deplasmanda en son 1 Ekim'de Kayseri'de kazanan bordo-mavililer, sonrasında çıktığı 6 dış saha karşılaşmasından 2 beraberlik ve 4 yenilgiyle ayrıldı.

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