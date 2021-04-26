AA

Ligin ilk 4 deplasman maçında 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve getirilmesiyle 14 dış saha maçında rakiplerine hiç boyun eğmedi.

Karadeniz ekibi, Avcı yönetiminde 14 deplasman maçında 8 galibiyet, 6 beraberlik alarak rakiplerine geçit vermedi.

183 GÜNDÜR YENİLMİYOR

Trabzonspor, bu sezon deplasmandaki tek yenilgisini ligin 6. haftasında 25 Ekim 2020 tarihinde İstanbul'da oynanan Fenerbahçe maçında 3-1'lik sonuçla yaşadı. Karadeniz ekibi, daha sonra 15 dış saha maçında 8 galibiyet, 7 beraberlik alarak 183 gündür mağlup olmadı.

DEPLASMANDA DAHA FAZLA PUAN TOPLADI

Trabzonspor, bu sezon dış sahada 18 karşılaşmada 8 galibiyet, 9 beraberlik, 1 mağlubiyet ile 33 puan toplarken, iç sahada 18 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyetle 30 puan elde edebildi.

Karadeniz ekibi, böylelikle dış sahada hanesine, iç sahadan daha fazla puan yazdırmayı başardı.

DIŞ SAHADAKİ MAÇLAR

Trabzonspor, ligin 2. haftasında Yukatel Denizlispor ile 0-0, 4. haftada Gaziantep Futbol Kulübü ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Bordo-mavililer, 6. haftada Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu, 8. haftada ise Aytemiz Alanyaspor deplasmanından 1-1'lik eşitlikle döndü.

Karadeniz ekibi, Avcı yönetiminde ise MKE Ankaragücü, Atakaş Hatayspor ve Medipol Başakşehir'i 1-0, Fatih Karagümrük, Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Kasımpaşa'yı 2-1, Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendi, Hes Kablo Kayserispor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor, Çaykur Rizespor ile 0-0, Antalyaspor ve Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı.