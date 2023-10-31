Trabzonspor efsanelerinden Abdullah Avcı´ya destek

Trabzonspor, 2021-22 sezonu şampiyonluğundan sonra yaşanan kötü gidişata bağlı yönetim ve teknik adam değişimine rağmen bu sezon ligde istediği başlangıcı yapamadı. Abdullah Avcı sonrası bayrağı devralan Nenad Bjelica yönetimindeki takımın aldığı kötü sonuçlar nedeniyle 8´inci haftada Hırvat hoca ile yollar ayrıldı. Bjelica´nın gidişiyle Abdullah Avcı, 7 ay sonra Trabzonspor´a geri dönerken camia tecrübeli teknik adamın dönüşünü sevinçle karşıladı.

Ligin ilk 8 haftasında 4 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşayan takımın başına 2 hafta önce yeniden geçen Avcı, çıktığı 2 müsabakada 1 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Bordo-mavililerin son şampiyon hocası, kötü gidişatı durdurmak için takımdaki dağınık ruhu toparlayıp, ligde mücadele edebilir hale getirmeye çalışıyor. Trabzonspor tarihine adını yazdıran eski futbolculardan Ali Kemal Denizci ve Turgay Semercioğlu da kadro değişimi yaşanan takımı, eski başarılı günlerine kavuşturmaya çalışan Abdullah Avcı´ya destek verdi.

DENİZCİ: AVCI´NIN OLMASINDA BEN DE KEFİL OLDUM

Nenad Bjelica sonrası Abdullah Avcı´nın geri dönmesini istediğini belirten 'Fırtına' lakaplı eski Trabzonsporlu ve milli futbolcu Ali Kemal Denizci, "Biraz erken geldi ama ben Abdullah Avcı´nın gelmesini çok istedim. Karakteri, adamlığı, mütevaziliği, sevecenliği güzel, seviyorum da kendisini. Hocalık yönünde istememin ayrı sebebi var. Takımın transferlerini daha önceden yapmış, takımı ve şehri çok iyi tanıyan, yönetimle arası iyi olması, yaptırım gücü olan bir insanın olması Trabzonspor'un menfaatine olur diye düşündüm ve Abdullah hocanın olmasında ben de kefil oldum" dedi

"HOCALIK SADECE TAKTİK VERMEK DEĞİL"

Yerli teknik direktörlerin Süper Lig´de başarıya daha yakın olduğunu belirten Denizci, "En azından Türk futbolu ve futbolcusunun ne olduğunu, ne oynayacağını, ne yaptığını biliyor. Onun için tabii ki bu bazen hocalıktan ziyade farklı işler arayan bir meslek. Hocalık sadece taktik vermek değil. Futbolcunun sana güveninin olması, baba gibi görmesi, sana inanması lazım. Bir yabancının Türk futbolcusuna anlatabileceği çok şey yok. Onların bu yönde bir günahı yok, iletişim sıkıntısı var. Bu yönde tabi ben her zaman Türk hocalardan yanayım" diye konuştu.