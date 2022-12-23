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Trabzonspor, evinde yenilmiyor

Trabzonspor sahasında 663 gündür yenilmiyor. Bordo-mavililer iç sahada elde ettiği 31 maçlık yenilmezlik serisini sarı-lacivertli takım karşısında da sürdürmeyi hedefliyor.

Trabzonspor, evinde yenilmiyor
İHA

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 24 Aralık Pazartesi günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan olan Trabzonspor, iç sahada yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Ligde 23 puanla 7. sırada yer alan bordo-mavililer, 29 puanla lider durumda bulunan sarı-lacivertli takımı yenerek rakibi ile arasındaki puan farkını 3'e indirmek istiyor.
Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Stefano Denswil, Serkan Asan, Dorukhan Toköz, bu maçta forma giyemeyecek.

663 gündür yenilmiyor


Bordo-mavililer, 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği 29. hafta maçından sonra sahasında 663 günlük sürede hiç mağlup olmadı. Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmanın ardından 2020-2021 sezonunda 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Trabzonspor, şampiyon olduğu geçen sezon lig boyunca iç saha maçlarında hiç mağlup olmadı. Taraftarları önünde oynadığı 19 karşılaşmada 12 galibiyet, 7 beraberlik alan bordo-mavili ekip, iç sahada en fazla puan toplayan takımların başında geldi. Karadeniz ekibi, bu sezon ise ligde taraftarı önünde çıktığı 6 maçta 3 galibiyet 3 beraberlik elde etti. Bordo-mavililer iç sahada 31 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.

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