Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor.

TRABZONSPOR - KARAGÜMRÜK

STAT: Medical Park

SAAT: 16:00

HAKEM: Ali Şansalan

YAYIN: BeIN Sports 1

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Baker, Berat, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

YEDEKLER: Erce, Hüseyin, Hosseini, Faruk Can, Atakan, Flavio, Kamil Ahmet, Abdulkadir Ömür, Safa, Afobe

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

KARAGÜMRÜK: Viviano, Serhat, Aksel, Fatih, Zukanovic, Hedenstad, Biglia, Efe, Jimmy, Salibur, Mevlüt

YEDEKLER: Aykut, Yavuz, Borini, Muhammed, Ndao, Campi, Ömer, Ali, Lens, Bertolacci

TEKNİK DİREKTÖR: Francesco Farioli

MAÇTAN NOTLAR

Ligin son 5 haftasında sahadan beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek galibiyet hasretine son vermeye çalışacak. Trabzonspor'da kart cezalısı Bakasetas, kadro dışı bırakılan Abdulkadir Parmak ve sakatlığı süren Yunus Mallı forma giyemeyecek.

Ligde 16 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyeti olan Trabzonspor ise 60 puanla 4. sırada yer alıyor. Ligin geride kalan bölümünde 13 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan Fatih Karagümrük, 50 puanla 9. sırada bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Trabzonspor 2-1 kazanmıştı.

Abdulkadir Parmak kadro dışı bırakıldı

Gökmen Şahin

TRABZON (İHA) - Trabzonspor’un, Süper Lig'in 36. haftasında oynadığı Galatasaray maçında disiplinsiz davranışlar sergileyen Abdulkadir Parmak’ın teknik direktör Abdullah Avcı’nın raporu doğrultusunda kadro dışı bırakıldığı öğrenildi.

Son yapılan antrenmana da alınmayan Abdulkadir Parmak’ın bundan sonraki süreçte de takımdan ayrı olarak çalışmalarına devam etmesi bekleniyor. Trabzonspor Kulübü'nün de konuyla ilgili olarak açıklama yapacağı öğrenilirken, Parmak, Hatayspor maçında oyundan alınmış, Galatasaray maçında ise süre alamamıştı. Parmak’ın Galatasaray maçında teknik ekip tarafından oyuna alınmak istediği ancak oyuncunun bunu kabul etmediği iddia edildi.