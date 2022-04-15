TRABZONSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK

STAT: Medical Park

SAAT: 20:30

HAKEM: Halil Umut Meler

YAYIN: BeIN Sports 1

TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Hugo, Denswil, Dorukhan, Hamsik, Visca, Bakasetas, Djaniny, Cornelius

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

KARAGÜMRÜK: Viviano, Biraschi, Burak, Luckassen, Caner, Biglia, Levent, Bistrovic, Ahmed Musa, Karamoh, Pesic

TEKNİK DİREKTÖR: Volkan Demirel

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MAÇTAN NOTLAR

Ligin 9. haftasında Fenerbahçe'yi sahasında 3-1 mağlup ederek devraldığı liderliği 23 haftadır sürdüren bordo-mavililer, Fatih Karagümrük'ü yenmesi, ikinci sıradaki Fenerbahçe ile üçüncü sıradaki İttifak Holding Konyaspor'un da puan kaybetmeleri halinde bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

Ligde 72 puanla ilk sırada yer alan Karadeniz ekibi, 59 puanlı Fenerbahçe ve 58 puanlı İttifak Holding Konyaspor'un önünde mutlu sona ulaşmaya çalışacak. Bordo-mavililer, bu hafta şampiyon olması halinde de ligin en erken şampiyon takımı unvanını elde edecek.

Trabzonspor'da kart cezaları tamamlanan Djaniny, Bakasetas ve Siopis takımda yer alıyor, sakatlığı süren Trondsen dışında eksik oyuncu bulunmuyor.