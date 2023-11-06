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        Trabzonspor, Fenerbahçe galibiyetinin hikayesini paylaştı

        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-2 yenen Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın maç öncesi analizleri ve oyuncularına yaptığı konuşmanın yer aldığı maçın hikayesi videosu paylaşıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 20:28 Güncelleme: 06.11.2023 - 20:28
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        Trabzonspor, Kadıköy anlarını paylaştı
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        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etti. Bordo-mavililer bu karşılaşma ile ilgili sosyal medya hesabından maçın hikayesi videosu paylaştı.

        "En büyük silahımız; oyun aklımız ve cesaretimiz" adıyla paylaşılan videoda Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın oyunculara neler yapması gerektiği ve birebir analizler yer alıyor. Antrenmanda futbolcuları motive eden Avcı, "Fırsat haftası aynı zamanda. Onların kaygıları ve korkuları var sizinle alakalı. Okulun bahçesinde oynamaya çıkmayacağız. Hep akıllı hep planla basit basit bazı şeyleri doğru yaparak çıkacağız. Onun için yine orada cesaretli, baskılı ne istediğini bilen bir takım kimliğinde hem zihinsel hem fiziksel buna hazır olacaksınız" cümlelerini kullandı. Analiz toplantısında oyunculara, "Rakibimiz Fenerbahçe. Onların ilk ciddi sınavı. Onlar daha sıkıntılılar. Biraz sonra kadro yapısını da göreceksiniz. Savunmanın arkasındaki oyuncuları da değişecek" cümlelerini aktaran deneyimli teknik adam, maç toplantısında ise, "Ben hafta başından beri söylüyorum. Onların en zor maçı bizim için de çok güzel bir fırsat var. Sadece konu başlıklarına maça her ana doğru odaklanacağız ve beraber hareket edeceğiz. Hafta başından beri söylüyorum İyi hissettiğim bir hafta. Bizim bundan sonra takım olarak hem oyun organizasyonu olarak yavaş yavaş üstlere çıkışımız başlayacaktır. Bu çıkışı hızlandırmak için çok güzel bir fırsat var. Trabzonspor için, şehir için, taraftar için, bu maçın ne olduğunu ne anlama geldiğini her şey değil belki ama ne anlama geldiğini çok iyi biliyorsunuz. Her şeyi hızlandırabilmek için tekrar cesaretli oyunla inadına oyunla kazanabileceğimiz bir müsabaka" şeklinde konuştu.

        Avcı, mücadele öncesi ise oyuncularına şunları söyledi: "Biraz sonra çıkacaksınız sahayı siz alacaksınız. Bir hafta boyunca hem gösterdik hem çalıştık. Konsantrasyonunuzu net bir şekilde görebiliyorum. Bizim bugün en büyük silahımız oyun aklımız. Bugün en büyük silahımız oyun cesaretimiz. Ve bugün çıkıp bütün dünyadaki Trabzonsporluları nasıl mutlu edeceğinizi gösterin."

        Videoda son olarak maçın ardından soyunma odasındaki galibiyet sevinci paylaşıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
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