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Trabzonspor - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe ligde 13 maç sonunda 29 puanla lider konumunda bulunuyor. Geçen yılın şampiyonu Trabzonspor ise 23 puanla 7. sırada yer alıyor. İşte dev karşılaşmaya dair detaylar...

CANLI YAYIN | Trabzonspor - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN ! Trabzonspor - Fenerbahçe canlı şifresiz izle ekranı
AA / HABERTURK.COM

STAT: Şenol Güneş Spor Kompleksi
HAKEM: Halil Umut Meler
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN Sports

TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Visca, Maxi Gomez

FENERBAHÇE: Altay, Osayi, Serdar Aziz, Gustavo, Szalai, Arao, Crespo, İrfan Can, Ferdi, King, Batshuayi

Süper Lig'in 15. haftasındaki dev maçta Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe ligde 29 puanla lider konumunda bulunurken, Trabzonspor ise 23 puanla 7. sırada yer alıyor.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Stefano Denswil, Serkan Asan, Dorukhan Toköz, bu maçta forma giyemeyecek. Sakatlığı düzelen Bruno Peres ise lisansı olmadığı için takımda yer alamayacak.

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Joao Pedro, Luan Peres, Alioski ve Arda Güler bu maçta forma giyemeyecek.

132. KEZ KARŞI KARŞIYA GELİYORLAR

Trabzonspor ile Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'de yapacakları maçla 132. kez karşı karşıya geliyor.

Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan ve 49 yıla yakın süren rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin 8 farkla üstünlüğü bulunuyor.

Rekabette 98 lig, 14 Türkiye Kupası, 9 özel, 4'er Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Başbakanlık Kupası ile 2 TSYD Kupası olmak üzere toplam 131 maçtan 50'sini sarı-lacivertli ekip kazanırken, bordo-mavili takım 42 galibiyet elde etti. Taraflar 39 karşılaşmada eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin toplam 165 golüne, Trabzonspor 146 golle cevap verdi.

LİGDE GENEL TABLODA FENERBAHÇE ÖNDE

Trabzonspor ile Fenerbahçe, lig tarihinde 98 kez karşı karşıya geldi.

Lig maçlarında Fenerbahçe 39, Trabzonspor 25 galibiyet aldı, 34 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.

Fenerbahçe'nin ligdeki 129 golüne, Trabzonspor 100 golle karşılık verdi.

TRABZONSPOR İÇ SAHADA GALİBİYET SAYISINDA ÜSTÜN

İki takım arasında Trabzon'da yapılan maçlarda bordo-mavili takımın üstünlüğü bulunuyor.

Trabzon'da oynanan resmi ve özel toplam 55 maçta Trabzonspor 24, Fenerbahçe 18 galibiyet alırken, taraflar 13 karşılaşmada eşitliği bozamadı.

Bu müsabakalarda Trabzonspor 65, Fenerbahçe 59 gol attı.

Ligde ise Trabzon'daki 49 maçtan 19'unu bordo-mavili takım kazandı, sarı-lacivertliler 18 galibiyet elde etti, 12 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Trabzon'daki lig maçlarında bordo-mavililer 55, sarı-lacivertliler 57 gol kaydetti.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Fenerbahçe, Trabzonspor'u 5 Mart 1989'da Kadıköy'deki lig maçında 5-1, 2015-2016'da da Trabzon'da yarıda kalan lig müsabakasında 4-0 yendi.

Trabzonspor ise Fenerbahçe karşısında tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerini, 11 Ağustos 1992'de Kadıköy'de Şenol Çorlu'nun jübile maçında 4-1, 26 Aralık 1976 ve 9 Mart 1991 tarihlerinde de Trabzon'daki lig maçlarında 3-0'lık sonuçlarla aldı.

EN GOLLÜ MAÇLAR

İki takım arasındaki en gollü maç, 6 Ekim 1990'da Fenerbahçe Stadı'nda yapıldı. Toplam 8 gol atılan lig mücadelesinde Trabzonspor, Fenerbahçe'ye 5-3 üstünlük kurdu.

Bordo-mavililer ayrıca, 21 Mayıs 1994'te Ankara 19 Mayıs Stadı'nda yapılan Başbakanlık Kupası maçında ve 6 Nisan 1997'de Trabzon'daki lig müsabakasında rakibini 4-3'lük skorlarla mağlup etti.

Fenerbahçe ise 17 Ekim 1992'de Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki gol düellosundan 4-3 galip ayrılıp, 2000-2001 sezonunda İstanbul'daki lig maçını 5-2 kazandı.

TRABZONSPOR İÇ SAHADA YENİLMEK İSTEMİYOR

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayan Trabzonspor, iç sahada yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

En son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği maçtan sonra sahasında 31 lig maçında 19 galibiyet, 12 beraberlik alarak mağlup olmayan bordo-mavililer, yenilmezlik serisini 656 güne taşımaya çalışacak.

Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmanın ardından 2020-2021 sezonunda 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

Trabzonspor, şampiyon olduğu geçen sezon lig boyunca iç saha maçlarında hiç mağlup olmadı. Taraftarları önünde oynadığı 19 karşılaşmada 12 galibiyet, 7 beraberlik alan bordo-mavili ekip, en fazla puan toplayan takımların başında geldi.

Karadeniz ekibi, bu sezon ligde taraftarı önünde 6 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik alarak yenilmezlik serisini sürdürdü.

Trabzonspor, söz konusu iç saha maçlarının birinde Altay'la zemin bakımı çalışmaları nedeniyle Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşırken, bu müsabakadan da 2-1 galip ayrıldı.

AVCI YÖNETİMİNDE TRABZONSPOR BÜYÜK MAÇ KAYBETMİYOR

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde üç büyük rakibi karşısında uzun süredir kaybetmiyor.

Avcı yönetiminde, üç büyük rakibi önünde son yenilgisini 2020-2021 sezonunun 27. haftasında sahasında Fenerbahçe karşısında 1-0'lık sonuçla yaşayan bordo-mavililer, 663 gündür söz konusu maçlarda mağlup olmadı.

Karadeniz ekibi, bu dönemde 9 karşılaşma oynarken 3 galibiyet, 6 beraberlik aldı.

AVCI YÖNETİMİNDE 12. MAÇ

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile toplam 12 maç oynarken bu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 6 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı.

2020-2021 sezonunun 9. haftasında göreve gelen Abdullah Avcı ile bordo-mavililer, üç büyük rakibi karşısında 2 mağlubiyet, 1 galibiyet, 1 beraberlik alarak sezonu tamamladı.

Karadeniz ekibi, şampiyon tamamladığı geçen sezon ise 3 galibiyet, 3 beraberlik elde edip sezonu yenilgisiz kapadı, bu sezon ise 2 maçtan beraberlikle ayrıldı.

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