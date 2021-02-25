DHA

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 11.30´da yapılan antrenmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışması yapıldı. Dar alan oyunları ile devam eden antrenman çift kale maç ile tamamlandı. Sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür ile Trondsen´in yanı sıra dinlendirilen Hugo antrenmanda yer almadı. Ayrıca Uğurcan, Erce, Baker, Hosseini ve Marlon da antrenmanda yer almazken, Yusuf ile Faruk Can ise takımdan ayrı çalıştı.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürecek.