Trabzonspor Fenerbahçe mücadelesi için artık heyecan dorukta. Ligde çıkışta olan iki takımın zorlu maçı öncesi geri sayım başladı. Peki büyük bir heyecanla beklenen Trabzonspor Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor Fenerbahçe maçı 28 Şubat Pazar akşamı saat 19:00'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

MUHTEMEL İLK 11'LER



Trabzonspor : Uğurcan, Hüseyin, Marlon, Hugo, Edgar Ie, Baker, Bakasetas, Berat, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Attila, Caner, Ozan, Sosa, Valencia, Osayi, Mesut Özil, Thiam