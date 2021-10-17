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Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta? TS-FB maçı ne zaman?

Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Lider konumda bulunan sarı lacivertli ekip deplasmanda galip gelerek haftayı zirvede kapatmak istiyor. Peki Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta? TS-FB maçı ne zaman?

Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta? TS-FB maçı ne zaman?

Medical Park Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Bordo-mavililer, rakibi karşısında kazanarak hem yenilmezlik serisini sürdürmeye hem de liderliği ele geçirmenin mücadelesini verecek.

Ligde 19 puanla ilk sırada yer alan Fenerbahçe'nin 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alan bordo-mavililer, zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak liderlik koltuğuna oturmak istiyor.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın Trabzonspor karşısında oynatmayı düşündüğü muhtemel ilk 11 şöyle:

Altay Bayındır, Marcel Tisserand, Kim Min-jae, Attila Szalai, Luiz Gustavo, Bright Osayi-Samuel, Jose Sosa, Ferdi Kadıoğlu, Diego Rossi, Mesut Özil, Mergim Berisha.

TRABZONSPOR 20 MAÇTIR YENİLMİYOR

Trabzonspor, ligde son 20 maçtır mağlubiyet yüzü görmüyor.

En son teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olan Karadeniz ekibi, daha sonra oynadığı 20 lig maçında 9 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.

BORDO MAVİLİLERDE 3 EKSİK

Trabzonspor'da zorlu karşılaşma öncesinde Koita, Abdulkadir Parmak ve Hamsik'in sakatlıkları bulunuyor.

Karadeniz ekibi, bu akşam yapacağı son çalışmayla hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayacak.

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