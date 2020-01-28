Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu, Süper Lig'in 20'nci haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan karşılaşma öncesi bir araya geldi.

Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında gerçekleşen toplantıya A riski kategorisine alınan zorlu müsabaka için uygulanacak güvenlik tedbirleri konuşularak karara bağlandı.

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 1 Şubat Cumartesi günü oynanacak olan karşılaşmada 700´ü özel, bin 400 de resmi güvenlik personeli olmak üzere toplam 2 bin 100 personelin görev yapacağı belirtilirken, ayrıca geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi `iki takım arasında oynanan maçlarda misafir takım taraftarı alınmaması´ yönündeki kararın bu maçta da uygulanacağı ve Fenerbahçe taraftarlarının karşılaşmaya alınmayacağı ifade edildi.