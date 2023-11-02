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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 4 Kasım Cumartesi günü Fenerbahçe ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 16:37 Güncelleme: 02.11.2023 - 16:37
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        Fenerbahçe hazırlıkları sürdü
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        Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma yapıldı. 5'e 2 ile süren antrenman, sonuçlandırma çalışmasıyla tamamlandı.

        Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra İstanbul'a gidecek.

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