Trabzonspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 4 Kasım Cumartesi günü Fenerbahçe ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti
Giriş: 02.11.2023 - 16:37 Güncelleme: 02.11.2023 - 16:37
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma yapıldı. 5'e 2 ile süren antrenman, sonuçlandırma çalışmasıyla tamamlandı.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra İstanbul'a gidecek.