Trabzonspor'un 2021 yılında yenilgisi bulunmuyor. Bordo-mavililer, 2021 yılında oynadığı 10 lig maçında 9 galibiyet, 1 beraberlik alarak rakiplerine hiç boyun eğmedi. Bu sezon sahasında 5 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe ise, buna karşın deplasmanda sergilediği performansla dikkati çekiyor...