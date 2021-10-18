Maçta 2 tane pozisyon var. Birincisi Kim'in atılması... İkinci pozisyonda iki defans oyuncu arasına giren Djaniny ikisini de ekarte etti. Ceza alanına 1 metre kala da Fenerli oyuncu Kim onu arkadan dirseğiyle itti. Bakın yanyana mücadele olsa omuz omuza kabul ederim ama bu tarz müdahaleyi arkadan yaparsanız hakem faulü de verir, sarı kartı da verir. Bu pozisyona çok yorum yapılacak ama hakem doğru yaptı.