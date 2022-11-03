8' Bakasetas

STAT: Şenol Güneş Spor Kompleksi

HAKEM: Harm Osmers

SAAT: 20.45

YAYIN: Exxen

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TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir, Yusuf Yazıcı, Trezeguet

FERENCVAROS: Dibusz; Wingo, S.Mmaee, Knoester, Paszka; Esiti, Vecsei, Laidouni; Zachariassen, R.Mmaee, Nguen

Ferencvaros'un 10 puanla lider olduğu grupta 6 puanla 3. sırada yer alan bordo-mavililer, 7 puanla 2. sırada bulunan ve son maçta sahasında Kızılyıldız ile karşılaşacak Monaco'nun önüne geçerek bir üst tura çıkmak istiyor.

Tarihinde UEFA Avrupa Ligi'nde 4. kez mücadele eden Karadeniz ekibi, 3. kez gruplardan çıkmanın mücadelesini veriyor.