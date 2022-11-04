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Trabzonspor - Ferencvaros yazar yorumları

Spor yazarları, evinde Ferencvaros'u 1-0 yenmesine rağmen yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek olan Trabzonspor hakkında köşelerinde değerlendirmelerde bulundu.

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  • Trabzonspor - Ferencvaros yazar yorumları

    CEMAL ERSEN: "GÖBEĞİNİ KENDİN KESECEKSİN"

    İpler Trabzonspor’un elinde değildi ve bir mucize gerekiyordu. İşi mucizeye bırakırsan, üzülürsün. Nitekim öyle oldu. Kazandık ama tokadı yedik. Bedenlerin sahada, kulakların Fransa’da olduğu maçı oynamak kolay değildi. Çok çalıştık. Keşke pisi pisine yenildiğimiz maçlarda da aynı iştah ve istekte olabilseydik. Hele deplasmanda on kişi kalmış Ferencvaros’a yenilmek var ya. Eski defterleri açmanın anlamı yok ama, neler yitirdiğimizi görmek açısından hatırlatmak gerekiyor. Belki ders çıkaran olur. (Milliyet)
  • Trabzonspor - Ferencvaros yazar yorumları

    İSKENDER GÜNEN: "ŞAMPİYONLAR LİGİ TAKIMI İZLEDİK"

    Dünkü Trabzonspor'un özellikle ilk yarıda oynadığı oyunu seyrettikten sonra bugün gelinen noktadan üzüntü duymamak elde değil. Çünkü seyrettiğimiz takımın yeri Şampiyonlar Ligi olmalıydı. Sezon başından beri ilk kez tüm hatlarıyla mükemmel bir takım seyrettiğimizi düşünüyorum. Farkın daha fazla açılmasını son vuruşlar ve direk engelledi. Orta alanda Hamsik bu takım için olmazsa olmaz bir isim. Bakasetas sezon başından beri oynadığı oyun ve attığı gollerle takıma büyük katkı yapıyor. İlk kez önde oynamasına rağmen Yusuf Yazıcı olumlu bir oyun ortaya koydu. (Sabah)

     
  • Trabzonspor - Ferencvaros yazar yorumları

    ZEKİ UZUNDURUKAN: "BİR UMUT VARDI"

    Trabzonspor, ilk yarıda müthiş oynarken, ikinci yarıda skoru tutarak kazanmasını bildi. Bir umut vardı 2. olup Avrupa Ligi'nde devam etmek için. Ama Monaco, Kızılyıldız'ı farklı yendi; artık yolumuza Konferans Ligi'nde devam edeceğiz! (Fotomaç)

     
  • Trabzonspor - Ferencvaros yazar yorumları

    YUNUS EMRE SEL: "RAKİP, TOPU GÖREMEDİ"

    Ferencvaros, Trabzonspor karşısında top yüzü göremedi. Hamsik'in istasyon oyunu, Siopis'in presi, Bakasetas'ın kendine özgü meziyetleri ve Trezeguet'nin kaleye yakın olduğunda ortaya çıkardığı oyun bir araya gelince Trabzonspor etkili oldu. Bakasetas'ın golü harikaydı. Fırtına kazanarak Konferans Ligi'ne kaldı. Bu sonuç Kızılyıldız yenilgisinin üzüntüsünü daha da derinleştirdi. (Fotomaç)
  • Trabzonspor - Ferencvaros yazar yorumları

    AKSAL YAVUZ: "DAHA ÖNCE NEREDEYDİNİZ?"

    Gruptan lider çıkamadıktan sonra ikinci olsanız neye yarar? Şampiyonlar Ligi’nden gelen takımlarla oynayacaksınız ki... Yarını kestirmek için kâhin olmaya gerek yok! Zira durum tespiti Şampiyonlar ligi ön eleme maçlarında yapıldı. O anlamda Konferans Ligi Trabzonspor için uygun olanı; Trabzonspor ve ülke için gidebildiğiniz yere kadar...

     
  • Trabzonspor - Ferencvaros yazar yorumları

    AKSAL YAVUZ: Uzun zamandır böyle bir Trabzonspor izlememiştik. İnsan sormadan edemiyor; daha önce nerelerdeydiniz? Monaco’dan sonra Ferencvaros da neye uğradığını şaşırdı! ‘Trabzonspor, Monaco maçını şansa kazandı’ diyenlere duyurulur. (Milliyet)

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