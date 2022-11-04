Trabzonspor - Ferencvaros yazar yorumları

İSKENDER GÜNEN: "ŞAMPİYONLAR LİGİ TAKIMI İZLEDİK"

Dünkü Trabzonspor'un özellikle ilk yarıda oynadığı oyunu seyrettikten sonra bugün gelinen noktadan üzüntü duymamak elde değil. Çünkü seyrettiğimiz takımın yeri Şampiyonlar Ligi olmalıydı. Sezon başından beri ilk kez tüm hatlarıyla mükemmel bir takım seyrettiğimizi düşünüyorum. Farkın daha fazla açılmasını son vuruşlar ve direk engelledi. Orta alanda Hamsik bu takım için olmazsa olmaz bir isim. Bakasetas sezon başından beri oynadığı oyun ve attığı gollerle takıma büyük katkı yapıyor. İlk kez önde oynamasına rağmen Yusuf Yazıcı olumlu bir oyun ortaya koydu. (Sabah)