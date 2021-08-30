Bu sezon yaptığı transferlerle adından söz ettiren ve şampiyonluğun en önemli adaylarından biri olan Trabzonspor, 3'te 3 yaparak 9 puan elde etti. Süper Lig'in 3. haftası geride kalırken, bordo-mavililer attığı 8 golle en golcü takım oldu. Averajla liderlik koltuğuna oturan Karadeniz ekibi, müsabakaların ilk yarılarında erken bulduğu gollerle sonuca gitti.

Trabzonspor, Süper Lig'de oynadığı 3 maçta attığı 8 gole karşılık kalesinde ise 2 gol gördü. Bordo-mavililer, 8 golün 6'sını ise ilk yarılarda kaydetti. Bu sezon ilk golünü deplasmanda oynadığı Malatyaspor maçında Bakasetas'ın kafasından 3. dakikada bulan Trabzonspor, 11. dakikada Nwakaeme, 29. dakikada Gervinho, 42. dakikada Hamsik ve 66'da Djaniny'in penaltı golüyle sahadan 5-1 galip ayrıldı.

Süper Lig'in 2. haftasında ise Sivasspor'u konuk eden Trabzon temsilcisi, 15. dakikada Bakasetas'ın penaltı golüyle öne geçerken, 47. dakikada ise Nwakaeme'nın ayağından bulduğu golle sahadan 2-1 galip ayrıldı. 3. haftada da Giresunspor deplasmanında Nwakaeme'nın 7. dakikada attığı golle rakibini 1-0 mağlup eden Trabzonspor, ilk 3 haftayı kayıpsız kapattı.

8 GOL DE YABANCILARDAN

Trabzonspor'un, Süper Lig'de oynadığı 3 müsabakada bulduğu 8 golün tamamı yabancılardan geldi. Nwakaeme 3, Bakasetas 2, Gervinho, Hamsik ve Djaniny 1'er gol kaydetti.